Как подготовить плодовые деревья к зиме, рассказали тюменским дачникам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главный сигнал к началу осенних работ в садах — окончание листопада, делятся опытные дачники. Полное опадение листвы это признак того, что плодовые деревья переходят в фазу покоя.

Из рекомендаций по подготовке культур к зиме: необходимо убрать листву и падалицу. Поврежденные или больные ветки — обрезать с санитарной целью. Следует удалить отмершую кору и лишайники. Стволы — подбелить, пишет Мегатюмень.

Садовые насаждения можно обработать фунгицидами, применить фосфорно-калийные минеральные удобрения. Обильно полить.