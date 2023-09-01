  • 24 сентября 202324.09.2023воскресенье
  • USD96,0419
    EUR102,2485
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Как подготовить плодовые деревья к зиме, рассказали тюменским дачникам

Общество, 17:34 24 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главный сигнал к началу осенних работ в садах — окончание листопада, делятся опытные дачники. Полное опадение листвы это признак того, что плодовые деревья переходят в фазу покоя.

Из рекомендаций по подготовке культур к зиме: необходимо убрать листву и падалицу. Поврежденные или больные ветки — обрезать с санитарной целью. Следует удалить отмершую кору и лишайники. Стволы — подбелить, пишет Мегатюмень.

Садовые насаждения можно обработать фунгицидами, применить фосфорно-калийные минеральные удобрения. Обильно полить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# дачники , огород

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 24.09.202325 сентября - события дня
17:34 24.09.2023Как подготовить плодовые деревья к зиме, рассказали тюменским дачникам
16:51 24.09.2023Форум "На 55 с плюсом!" пройдет на улице Дзержинского в Тюмени
16:31 24.09.202315-летие музея Федюнинского отметила тюменская школа № 69