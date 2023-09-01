Детскую и спортивную площадки обустраивают в 7а микрорайоне Тобольска

| Фото: пресс-служба администрации Тобольска | Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Новый сквер обустраивают на месте пустыря в 7а микрорайоне Тобольска. Сейчас подрядная организация занимается устройством детской и спортивной площадок.

Сквер предназначен для всех категорий населения, особенно для маломобильных граждан, детей, подростков и старшего поколения, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

За эту территорию в прошлом году проголосовали жители в рамках федерального проекта благоустройства городской среды.