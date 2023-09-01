В Тюменской области учительница спасла на пожаре четверых детей

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Учитель начальных классов Лида Шипичкина спасла четверых детей на пожаре в частном доме в с. Коктюль Ялуторовского района 31 августа, сообщает МЧС по Тюменской области.

Женщина с сыном проходила возле дома, когда услышала детские крики о помощи. Подбежав ближе, она увидела в окне двух девочек, которые махали руками и звали на помощь.

Не раздумывая, женщина бросилась в дом. В заполненной дымом комнате Лида Владимировна обнаружила четверых малолетних детей.

Годовалого Александра, двухлетнюю Евгению и трехлетнюю Анну педагог взяла на руки, а шестилетнюю Елизавету попросила идти рядом с ней. Когда дети были в безопасности, она по телефону вызвала пожарную охрану.