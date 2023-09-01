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Тюменцы передали запчасти для спецтехники бойцам в зону СВО

Общество, 14:59 25 сентября 2023

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Комплектующие для ремонта спецтехники передали тюменцы бойцам на передовую СВО. Запас шин, аккумуляторов, запчастей сформирован благодаря поддержке жителей Тюменской области.

Инженерно-саперные подразделения устанавливают минные поля, занимаются разминированием, производят взрывные работы, создают траншеи, укрытия, противотанковые рвы.

В зоне спецоперации найти комплектующие к бульдозерам, экскаваторам и другой дорожно-строительной технике было проблематично, даже замена аккумуляторной батареи приводила к выводу транспорта из эксплуатации.

"От подразделения и всего личного состава инженерно-саперного полка выражаем благодарность землякам, губернатору Александру Моору, его команде и организации "Ветераны пограничники Тюменской области", - поделился военнослужащий подразделения.

Благодаря партии новых запчастей обслуживание техники проходит в разы быстрее. Дополнительное оборудование приобретается в рамках акции "100 миллионов для Победы". Как принять участие — здесь.

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