Обновленную библиотеку откроют на улице Олимпийской в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Модельная библиотека "Олимп" откроется на ул. Олимпийской, 20а в Тюмени 3 октября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Название "Олимп" в полной мере будет отражать суть деятельности библиотеки — раскрытие потенциала, развитие и демонстрацию способностей пользователей в различных отраслях знаний, творчества и спорта. В полностью измененном внутреннем пространстве есть возможность для работы с книгой, за компьютером или планшетом, для занятий творчеством, для настольных, спортивных игр и общения. Библиотека "Олимп" станет территорией разноформатных мероприятий — будь то дискуссионная площадка, творческая студия или кинозал.

Открытие модельной библиотеки начнется с литературного марафона "Вперед к Олимпу". От сквера Тружеников тыла стартует колонна, возглавляемая российской олимпийской чемпионкой, биатлонисткой Галиной Куклевой. В марафоне участвуют писатели, спортсмены, одаренные дети, представители общественной организации "Движение первых" и библиотекари. Завершат маршрут участники марафона, торжественно передав флаг с эмблемой библиотеки "Олимп" главе Тюмени Руслану Кухаруку и директору городской библиотечной системы Наталье Некрасовой. На открытии будут присутствовать представители администрации, коллеги и партнеры городской библиотечной системы.

В каждом из восьми залов "ОЛИМПА" пройдут мастер-классы и интерактивы, например "живое чудо "Олимпа" по посадке растений и интеллектуальный квиз по литературе "Оракул в мире искусства". Воспитанники детской школы искусств "Гармония" сделают праздник по-настоящему радостным и запоминающимся.

"С открытием модельной библиотеки "ОЛИМП" у жителей микрорайона, в том числе малообеспеченных, маломобильных, многодетных пользователей, появятся равные культурно-досуговые и спортивно-образовательные условия. Новая модельная библиотека станет популярным местом, объединив литературу, театр, живопись, музыку, образование и спорт под одной крышей", — рассказали в Централизованной городской библиотечной системе.