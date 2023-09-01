  • 26 сентября 202326.09.2023вторник
  • USD96,1456
    EUR102,2453
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Обновленную библиотеку откроют на улице Олимпийской в Тюмени

Общество, 10:34 26 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Модельная библиотека "Олимп" откроется на ул. Олимпийской, 20а в Тюмени 3 октября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Название "Олимп" в полной мере будет отражать суть деятельности библиотеки — раскрытие потенциала, развитие и демонстрацию способностей пользователей в различных отраслях знаний, творчества и спорта. В полностью измененном внутреннем пространстве есть возможность для работы с книгой, за компьютером или планшетом, для занятий творчеством, для настольных, спортивных игр и общения. Библиотека "Олимп" станет территорией разноформатных мероприятий — будь то дискуссионная площадка, творческая студия или кинозал.

Открытие модельной библиотеки начнется с литературного марафона "Вперед к Олимпу". От сквера Тружеников тыла стартует колонна, возглавляемая российской олимпийской чемпионкой, биатлонисткой Галиной Куклевой. В марафоне участвуют писатели, спортсмены, одаренные дети, представители общественной организации "Движение первых" и библиотекари. Завершат маршрут участники марафона, торжественно передав флаг с эмблемой библиотеки "Олимп" главе Тюмени Руслану Кухаруку и директору городской библиотечной системы Наталье Некрасовой. На открытии будут присутствовать представители администрации, коллеги и партнеры городской библиотечной системы.

В каждом из восьми залов "ОЛИМПА" пройдут мастер-классы и интерактивы, например "живое чудо "Олимпа" по посадке растений и интеллектуальный квиз по литературе "Оракул в мире искусства". Воспитанники детской школы искусств "Гармония" сделают праздник по-настоящему радостным и запоминающимся.

"С открытием модельной библиотеки "ОЛИМП" у жителей микрорайона, в том числе малообеспеченных, маломобильных, многодетных пользователей, появятся равные культурно-досуговые и спортивно-образовательные условия. Новая модельная библиотека станет популярным местом, объединив литературу, театр, живопись, музыку, образование и спорт под одной крышей", — рассказали в Централизованной городской библиотечной системе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# библиотеки , модельная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 26.09.2023Капитальный ремонт кровли завершили в многоквартирнике на Московском тракте в Тюмени
10:56 26.09.2023Более 300 жителей Ишимского района получили медпомощь врачей из Тюмени
10:45 26.09.2023Тюменские студенты могут получить сразу два диплома о высшем образовании
10:34 26.09.2023Обновленную библиотеку откроют на улице Олимпийской в Тюмени