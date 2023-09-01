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Кабана и лося сбили водители на дорогах Тюменской области

Происшествия, 18:18 25 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кабана и лося сбили водители на дорогах Тюменской области на прошедшей неделе. Кроме того, инспекторы выявили 20 нарушений правил охоты, сообщает региональный Госохотдепартамент.

В Упоровском районе обнаружена туша самки лося с огнестрельным ранением. Полиция по этому факту проводит доследственную проверку.

А в Вагайском, Ишимском, Тобольском и Уватском районах инспекторы нашли следы внедорожной техники на особо охраняемых территориях.

Всего за неделю сотрудники Госохотдепартамента более 80 раз выезжали на территории охотничьих угодий и провели 35 выездных обследований.

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# Госохотдепартамент , охотники

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