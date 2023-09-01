Кабана и лося сбили водители на дорогах Тюменской области
Происшествия, 18:18 25 сентября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Кабана и лося сбили водители на дорогах Тюменской области на прошедшей неделе. Кроме того, инспекторы выявили 20 нарушений правил охоты, сообщает региональный Госохотдепартамент.
В Упоровском районе обнаружена туша самки лося с огнестрельным ранением. Полиция по этому факту проводит доследственную проверку.
А в Вагайском, Ишимском, Тобольском и Уватском районах инспекторы нашли следы внедорожной техники на особо охраняемых территориях.
Всего за неделю сотрудники Госохотдепартамента более 80 раз выезжали на территории охотничьих угодий и провели 35 выездных обследований.