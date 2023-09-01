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Песок для могил незаконно добывали в Тюменском лесничестве

Происшествия, 11:18 26 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Песок для могил незаконно добывали в Тюменском лесничестве. Всего инспекторы выявили 40 мест, где нарушители вели разработку полезного ископаемого, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В одном из рейдов они застали с поличным работников местного кладбища, которые признались, что приехали в лес за песком для могилок, и работают здесь "на контору". За самовольное занятие лесных участков им грозит штраф до 50 тыс. рублей, а их руководству – до 100 тыс. рублей.

В департаменте отметили, что незаконная добыча песка наносит большой урон лесному фонду. Самодеятельные копатели повреждают не только верхний плодородный слой почвы, но и корни деревьев, что приводит к их гибели.

Видео департамента лесного комплекса Тюменской области.

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# добыча , нарушители , песок

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