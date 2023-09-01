Иван-чай из Ишима продают на маркетплейсе в Таиланде

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Иван-чай из Ишима продают предприниматели Елена и Антон Антоненко на маркетплейсе в Таиланде. На Lazada – это первый продукт из Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Промышленным производством ишимцы занимаются с 2019 года. Сырье собирают на дикорастущих полях иван-чая на юге области за 40-70 км от города. За сезон обрабатывают в среднем четыре тонны растений. А их фирменный напиток из листа лесной вишни в 2021 году отмечен медалью конкурса "100 лучших товаров России".

Отметим, что продукция производителей Тюменской области представлена Amazon.com, Alibaba.com, epinduo.com, turkishexporter.com. В проработке выход на fordaq.com.

Содействие в выходе на международные маркетплейсы оказывает Центра поддержки экспорта Тюменской области (Тюмень, ул. Республики, 142). Услуги предоставляются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Дополнительная информация по телефону +7-922-002-45-20.