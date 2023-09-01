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Тюменский "Кванториум" присоединился к проекту по вовлечению родителей в инженерно-техническое творчество

Общество, 17:43 26 сентября 2023

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Нетворкинг-сессия "Популяризация научно-технического творчества. Векторы развития" состоялась во Дворце творчества и спорта "Пионер". На встрече представили лучшие образовательные практики работы детских технопарков региона, обсудили опыт реализации проектов в сфере научно-технического творчества, особенности формирования инженерно-технического мышления средствами дополнительного образования.

Лидер рабочей группы Олеся Мазур презентовала проект "Технопредки" томского детского технопарка "Кванториум": "Совместные кейсы и проекты в формате "родитель-ребёнок" помогут двум разным поколениям найти новые интересы и создать технологические устройства с реальной бытовой пользой, сократив цифровую дистанцию между родителями и детьми".

Руководитель тюменского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов рассказал, что как в образовательной деятельности, так и в проекте "Кванторианские каникулы", ориентированном на талантливых детей, благодаря сотрудничеству со многими индустриальными партнерами большое внимание уделяется ранней профориентации и погружению подрастающего поколения в проектную деятельность и научно-технические специальности.

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

"Сейчас время коллабораций, не соперничества, не конкуренции. Цель сотрудничества в том, чтобы открыть детям максимальные возможности технического творчества, привлечь осознанных родителей к воспитанию будущего поколения инженеров, уделить время детско-родительской глубинной связи", - добавила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

В результате заключения соглашения о сотрудничестве Тюмень стала 13 регионом, присоединившимся к проекту по вовлечению родителей в инженерно-техническое творчество через знакомство с современными технологиями и проектную деятельность.

В 2022 году проект "Технопредки" был включен в план десятилетия науки и технологий, утвержденный Минпросвещения РФ.

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# взрослые , дети , кванториум , родители

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