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Каркас для сухого фонтана монтируют в Александровском саду в Тобольске

Общество, 15:42 26 сентября 2023

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Каркас для сухого фонтана монтируют в Александровском саду в Тобольске, сообщает администрация города.

Сухой фонтан появится рядом с часовней. Также здесь будет зона для выездных регистраций брака. В будущем обновленный Александровский сад станет доступен круглогодично.

Работы по благоустройству продолжаются. Уже выполнена установка опор освещения. Оно будет разного уровня: нижнее и верхнее. Здесь оборудуют футбольное поле и спортивную площадку.

Архитектурный дизайн сада предусматривает центральную часть с часовней, спокойные зоны для отдыха и созерцания, фоторощу, оранжерею, а также спортивную площадку. Для культурных мероприятий предусмотрен амфитеатр.

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# Александровский сад , Тобольск

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