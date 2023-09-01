Каркас для сухого фонтана монтируют в Александровском саду в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Каркас для сухого фонтана монтируют в Александровском саду в Тобольске, сообщает администрация города.

Сухой фонтан появится рядом с часовней. Также здесь будет зона для выездных регистраций брака. В будущем обновленный Александровский сад станет доступен круглогодично.

Работы по благоустройству продолжаются. Уже выполнена установка опор освещения. Оно будет разного уровня: нижнее и верхнее. Здесь оборудуют футбольное поле и спортивную площадку.

Архитектурный дизайн сада предусматривает центральную часть с часовней, спокойные зоны для отдыха и созерцания, фоторощу, оранжерею, а также спортивную площадку. Для культурных мероприятий предусмотрен амфитеатр.