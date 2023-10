Ароматические свечи "Затюменка" и "Дунькин сад" создали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллекцию свечей с ароматами "Затюменка", "Дунькин сад" и "Бабушкин сундук" создали Музей тюменских историй и бренд Me for me. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала мастер и одна из авторов линейки свечей Ксения Зайцева.

"Запахи - это якори, которые возвращают нас к каким-то событиям, воспоминаниям, чувствам. Мы хотели создать такую коллекцию, которая будет возвращать людей в Тюмень. У жителей она будет ассоциироваться с запахом дома, гостей - знакомить с нашим городом", - отметила она.

Аромат "Затюменка" хозяйка Музея тюменских историй Оксан Усманова посвятила своему родному району. Свое детство она провела в доме № 25 по ул. Затюменской.

"Сейчас не все знают, что есть такая Затюменка. Для них весь район за рекой Тюменкой — это Дом Обороны. Это же не так. Дом Обороны появился значительно позже... В этом запахе мы старались отразить запах моего дома, то, как его помню. Это: русская печь, дрова, блины, шаньги, борщи, полати. Вообще запах дерева, мебели деревянной. Запах старины. Это повод напомнить и горожанам, и туристам, что такой район был. И там ничего особо не изменилось. Не построены многоэтажные здания, дома XIX века присутствуют в приличном количестве", — пояснила Оксана Усманова. Купаж составляют фруктовые ноты, мускус, запах кожи. Таким способом создатели хотели передать многообразие и индивидуальность ароматов, который источает дом.

"Дунькин сад" - цветочно-фруктовые ноты. Это реально существовавшее на карте города место, известное достаточно многим тюменцам. "В Дунькин сад мы бегали в детстве. Он возле реки, и меня туда не пускали, но мы туда без разрешения уходили. Я помню его полузаросшим, спускающимся к реке. Деревья стояли довольно корявые. Там были яблони, мне кажется, вишня, может быть, даже ирга. Было интересно там прятаться и играть", - рассказала Оксана Усманова.

"Бабушкин сундук" - сложный запах, который отсылает к предметам, хранившимся в домашних сундуках в разных семьях. Это может быть одежда, обувь, предметы быта и приспособления для мастерства, настойки. В основе - древесный запах самого сундука.

Все свечи сделаны из натурального ингредиента — соевого воска. Приобрести коллекцию ароматов из трех свечей объемом 30 мл или отдельный аромат объемом 100 мл можно в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24).

Влада Нерадовская