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Тюменским бойцам в зоне СВО доставили оборудование для бесперебойного электроснабжения

Общество, 15:14 26 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Комплектующие для полевого электроснабжения получили от тюменцев бойцы инженерного подразделения в зоне специальной военной операции.

Кабели, преобразователи, трансформаторы и другое оборудование для бесперебойного электроснабжения в полевых условиях доставлены в подразделение, где служат жители Тюменской области.

"Нам доставили все составляющие для электроснабжения, агрегаты и запасные части для восстановления экскаваторов. Большое спасибо! Вы о нас помните, мы о вас помним! Победа будет за нами!", - отметил замкомандира по вооружению.

Дополнительное оборудование и комплектующие для выполнения боевых задач приобретаются и доставляются в зону СВО благодаря акции "100 миллионов для Победы". Присоединиться можно здесь.

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