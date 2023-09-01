Тюменским бойцам в зоне СВО доставили оборудование для бесперебойного электроснабжения

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Комплектующие для полевого электроснабжения получили от тюменцев бойцы инженерного подразделения в зоне специальной военной операции.

Кабели, преобразователи, трансформаторы и другое оборудование для бесперебойного электроснабжения в полевых условиях доставлены в подразделение, где служат жители Тюменской области.

"Нам доставили все составляющие для электроснабжения, агрегаты и запасные части для восстановления экскаваторов. Большое спасибо! Вы о нас помните, мы о вас помним! Победа будет за нами!", - отметил замкомандира по вооружению.

Дополнительное оборудование и комплектующие для выполнения боевых задач приобретаются и доставляются в зону СВО благодаря акции "100 миллионов для Победы". Присоединиться можно здесь.