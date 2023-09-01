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Глава Роспотребнадзора призывает прививаться и соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции

Общество, 15:21 26 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отличительной чертой подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией нынешнего сезона является небольшое количество госпитализаций. Это отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "РИА Новости".

"Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов", - пояснила она.

Небольшое количество госпитализаций, по оценке главы Роспотребнадзора, внушает определенный оптимизм.

"Вместе с тем, и ковид, и грипп для организма человека несут негативные последствия, это сложные заболевания для организма, поэтому в данной ситуации лучше не болеть. Нужно привиться и соблюдать общепринятые правила профилактики, которые позволят избежать заражения", - заявила Анна Попова.

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# COVID-19 , грипп , профилактика

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