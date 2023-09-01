30 тысяч рублей заплатит жительница Тюменской области за продажу алкоголя односельчанину

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей заплатит за продажу алкоголя односельчанину жительница Казанского района Тюменской области.

Суд привлек ее к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции (ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ).

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, женщина 15 декабря 2022 года, находясь у себя дома, реализовала односельчанину за 200 рублей бутылку водки. В судебное заседание женщина не явилась, вину признает, раскаивается. Просила назначить наказание в минимальном размере, так как она не работает, источников дохода не имеет, подсобного хозяйства не содержит, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Суд, с учётом имущественного положения правонарушительницы, назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.