Столбы от школьного забора стали ценными музейными экспонатами в Ишиме

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Фрагменты стальных рельсов, на которых несколько десятков лет держался забор вокруг средней школы № 4, стали ценными экспонатами в Ишимском музейном комплексе им. Ершова. На важных с исторической точки зрения экспонатах стоят клейма с названиями заводов-изготовителей.

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил ученый секретарь музея Геннадий Крамор.

По его словам, раньше школа была железнодорожной, поэтому именно списанные рельсы в 1950 году послужили столбиками для забора, сделанного сначала из деревянного штакетника, позже – из металлической высечки.

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

В 2022 году школу закрыли на реконструкцию, в проекте предусмотрели благоустройство территории, демонтаж старого и возведение нового забора. Тогда Геннадий Крамор с согласия руководства школы договорился о передаче фрагментов старинных рельсов в дар музею.

Научный сотрудник пояснил, что целиком экспонаты очень тяжелые: "Каждый столбик высотой три с лишним метра, они нарезаны из десятиметрового рельса – изделия того времени были именно такой длины. В итоге один столбик весит около ста килограммов. Поэтому нам вырезали кусочки, которые несут на себе значимую информацию: клейма с именами заводов-изготовителей".

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Геннадий Крамор заглянул в журнал по освидетельствованию работ на Тюмень-Омской железной дороге, который составлялся в ноябре 1913 года. Оттуда он почерпнул информацию, что на ее пути поставляли легкие рельсы Р-33 и Р-24. Маркировка означает примерный вес отрезка в один метр. Они использовались вплоть до 40-х годов прошлого века, затем их постепенно заменили.

Дело в том, что такие рельсы были рассчитаны на скорость подвижного состава до 50 км в час, а у современных поездов она значительно выше.

"Когда на железную дорогу пришли более тяжеловесные и скоростные поезда, рельсы уже не выдерживали такую нагрузку. Если присмотреться к этим экспонатам, можно увидеть, что верхний край их головки очень сильно изработан. Там образован накат вплоть до нескольких миллиметров в сторону. То есть, они просто расплющивались под тяжестью новых поездов", - пояснил Крамор.

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Из того же отчета о приемке железной дороги стало известно, что основная масса рельсов поставлялась Демидовским и Богословским металлургическими заводами на Урале.

Как рассказал музейщик, Демидовские заводы сейчас практически стали историей, а вот в состав Богословских заводов входил Надеждинский завод. Он существует до сих пор и является одним из флагманов современной металлургии России.

Геннадий Крамор поделился, что в планах у сотрудников музея Ершова создание экспозиции и написание книги об истории станции Ишим и Тюмень-Омской железной дороги. Сейчас часть ее относится к Свердловской, а другая – к Западносибирской магистралям.

Собран большой материал: документы, уникальная подборка сканов и фотографий. Сохранились до наших дней и некоторые гражданские сооружения - станционные дома из красного кирпича, здание вокзала, вагонное депо и другие объекты железнодорожного узла.

Инна Кондрашкина