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Интерес к путешествиям в Тюменскую область вырос у москвичей и петербуржцев

Общество, 18:40 26 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Интерес к путешествиям в Тюменскую область у жителей Москвы и Санкт-Петербурга возрос на 12 %. Средняя продолжительность пребывания туристов в регионе составляет три-четыре дня, а более 10 % путешественников остаются в регионе более двух недель.

Об этом написала директор регионального департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова.

"До конца года осталось всего несколько дней, хочется поделиться с вами тем, с какими результатами его провожает наша дружная большая команда туризма. Год выдался динамичным и плодотворным: вместе мы воплотили множество различных проектов, отметили юбилеи и круглые даты наших брендовых туристических магнитов, совершенствовали инфраструктуру, создавали новые продукты, обновляли стандарты качества. Вся эта работа, включенность, ответственность и неравнодушие к делу каждого представителя отрасли укрепляет Тюменскую область в статусе востребованного направления для отдыха", - рассказала она.

По предварительным данным, объем туристического потока в Тюменский регион в 2024 г. превысит 4 млн человек.

Особенной популярностью Тюменская область пользуется у отдыхающих из Югры, Ямала, Башкортостана, Татарстана, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края и других регионов.

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# Мария Трофимова , туризм

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