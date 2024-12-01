10 тыс. тюменцев получили помощь в филиале фонда "Защитники Отечества"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. человек получили помощь в филиале фонда "Защитники Отечества" за 1,5 года его деятельности. Более 92% вопросов — решены, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чаще всего люди узнавали про назначение мер соцподдержки, про получение удостоверения ветерана боевых действий и денежные довольствия для участников СВО.

Отметим, что с лета 2024 года ветеранов спецоперации с инвалидностью фонд обеспечивает автомобилями с ручным управлением в качестве средства реабилитации. Также в рамках физической реабилитации в 2024 году в фонде появились новые спортивные направления: волейбол сидя и настольный теннис.

Всего в фонде на данный момент работает более 40 социальных координаторов.