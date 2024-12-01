  • 26 декабря 202426.12.2024четверг
  • USD99,6125
    EUR103,9416
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер южный

10 тыс. тюменцев получили помощь в филиале фонда "Защитники Отечества"

Общество, 18:51 26 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. человек получили помощь в филиале фонда "Защитники Отечества" за 1,5 года его деятельности. Более 92% вопросов — решены, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чаще всего люди узнавали про назначение мер соцподдержки, про получение удостоверения ветерана боевых действий и денежные довольствия для участников СВО.

Отметим, что с лета 2024 года ветеранов спецоперации с инвалидностью фонд обеспечивает автомобилями с ручным управлением в качестве средства реабилитации. Также в рамках физической реабилитации в 2024 году в фонде появились новые спортивные направления: волейбол сидя и настольный теннис.

Всего в фонде на данный момент работает более 40 социальных координаторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# помощь , спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 26.12.2024Главную елку открыли на площади 400-летия Тюмени
20:00 26.12.2024В Тюмени сотрудники МЧС исполняют детские мечты с “Ёлки желаний”
19:14 26.12.2024В Тюмени устранили опасную горку
19:02 26.12.2024Ветераны боевых действий вошли в состав "Народного фронта" в Тюменской области