Более 56 млн рублей собрали тюменцы в ходе акции "100 миллионов для Победы"

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Более 56 млн рублей поступило на счет акции "Сто миллионов для Победы" в Тюменской области с начала ее старта. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"Свой вклад внесли свыше 600 организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и почти пять тысяч жителей региона", - рассказала она.

Старт акции "100 миллионов для Победы" был дан 27 сентября 2022 года. Ее цель - оказать поддержку землякам, участвующим в специальной военной операции, напомнили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Средства на поддержку бойцов направляют все – школьники, пенсионеры, бюджетники, бизнесмены. Ольга Швецова отметила, что в качестве оператора, на чей счет поступают пожертвования, выбрана общественная организация "Ветераны Пограничники Тюменской области". Ее руководитель Нуртдин Ибрагимов поблагодарил жителей региона за помощь.

"Люди переживают за наших ребят, помогают по мере сил и возможностей. Если мы будем сплоченны, мы победим. Только вместе мы — сила", - подчеркнул он.

Общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО, депутат Тюменской областной думы Николай Савченко заверил, что техника приобретается по запросам военных.

"Я регулярно посещаю линию фронта и общаюсь с теми, кто там находится, проверяю, в чем нуждаются подразделения", – отметил Николай Савченко.

Акция продолжается. Счет пополняется каждый день. На сайте тюменьдляпобеды.рф можно перевести любую сумму с помощью QR-кода, привязанного к счету, или по реквизитам, указанным на сайте акции".