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Тюменские экофизиологи изучили состояние экосистем пустыни Гоби

Общество, 13:30 28 сентября 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Состояние экосистем пустыни Гоби изучили сотрудники научно-исследовательской лаборатории экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Института X-BIO. Они вошли в состав совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и Академии наук Монголии, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Работа эколого-физиологического отряда под руководством научного сотрудника лаборатории Леонида Иванова проходила в экстремальных условиях пустыни. Ученый проводил мониторинг состояния пустынных и степных экосистем. Цель исследований – изучение процессов опустынивания, механизмов адаптации растений к аридному климату, а также влияние человека и основных типов его хозяйственной деятельности на скорость опустынивания.

Экофизиологи изучили механизмы адаптации пустынных растений к изменению климата и антропогенному воздействию. Выявлены наиболее информативные функциональные показатели растений, которые определяют углеродный и водный баланс как самих растений, так и разных типов экосистем.

Работа ученых проходила совместно со специалистами-почвоведами, ботаниками, биогеографами из целого ряда научных институтов России и Монголии.

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# X-Bio , исследования , ТюмГУ , ученые

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