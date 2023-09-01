В Тюмени откроется выставка художника-графика Ксении Наумчик

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Выставка "Ксюшины сказки" художника-графика Ксении Наумчик откроется в Тюмени в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 1 октября, сообщает ЦГБС.

Всех, кто впервые откроет для себя творчество Ксении Наумчик, ждет удивительное погружение в тонкую, ювелирную графику рисованных историй, которые хочется рассматривать бесконечно, придумывая сказочные сюжеты. 10 иллюстраций предстанут в дополненной реальности. Достаточно скачать специально разработанное мобильное приложение на смартфон, затем навести его на рисунок, и изображение "оживёт". Этот эксперимент завораживает и увлекает как детей, так и взрослых. Впервые Ксения представит на выставке открытки с авторскими рисунками.

7 октября в 15 часов художник проведет авторскую экскурсию, расскажет о других гранях своего творчества и поделится планами.

Выставка продлится по 25 ноября. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+