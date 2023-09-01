Водителя Mercedes оштрафовали за грубые нарушения ПДД в Тюмени
Происшествия, 14:26 29 сентября 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
За выезд на встречную полосу и проезд на красный сигнал светофора в Тюмени оштрафовали водителя автомобиля Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Грубые нарушения ПДД 40-летним автовладельцем попали на запись видеорегистратора другого участника дорожного движения и было размещено в тюменских социальных сетях.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автоинспекторам водитель пояснил, что торопился и нарушил правила, потому что для него нет ничего важнее семьи.