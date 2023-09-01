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Водителя Mercedes оштрафовали за грубые нарушения ПДД в Тюмени

Происшествия, 14:26 29 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За выезд на встречную полосу и проезд на красный сигнал светофора в Тюмени оштрафовали водителя автомобиля Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Грубые нарушения ПДД 40-летним автовладельцем попали на запись видеорегистратора другого участника дорожного движения и было размещено в тюменских социальных сетях.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторам водитель пояснил, что торопился и нарушил правила, потому что для него нет ничего важнее семьи.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

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