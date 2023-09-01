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Тюменский застройщик заплатит 55 тысяч рублей штрафа за нечитаемые условия в рекламе

Происшествия, 16:49 29 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 тысяч рублей штрафа за нечитаемые условия ипотеки в рекламе заплатит застройщик из Тюмени. На информационном щите компания разместила крупным шрифтом наиболее привлекательное условие - процентная ставка по кредиту в размере от 3,1 %. Но основные условия – полная стоимость кредита и возможность получения такой ставки, название банка, - нечитаемые, сообщает тюменское управление ФАС России.

"В ходе рассмотрения дела ООО "Специализированный застройщик "Клевер Парк" сообщил, что вся необходимая информация была указана в макете рекламы. Но фактически, когда макет уже был нанесен на рекламную конструкцию, текст оказался нечитаемым из-за мелкого шрифта и особенностей самой конструкции. Таким образом, такой текст признан отсутствующим", - уточнили в надзорном ведомстве.

Ненадлежащая реклама была размещена на рекламной конструкции по ул. Западносибирской.

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# ФАС реклама , штрафы

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