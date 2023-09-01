85 случаев ДТП зафиксировала нейросеть на тюменских дорогах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

85 случаев ДТП зафиксировано на тюменских дорогах с помощью системы мониторинга транспортного потока. Нейросеть позволяет регистрировать происшествия на определенных критических объектах всего за несколько секунд.

Об этом во время прямого эфира в ЦУР Тюменской области сообщил директор областного департамента информатизации Станислав Логинов.

"Эта нейросеть была запущена в декабре прошлого года. Она не только мониторит неровности, выбоины на дорогах, но и фиксирует случаи ДТП. Это позволяет всем службам оперативное реагировать. И например, если это насыщенный перекресток, выезжать на место, чтобы не возникала пробка", — пояснил он.

По словам Логинова, систему мониторинга будут совершенствовать.

Вера Коршунова