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Юным тюменцам предлагают присоединиться к олимпиаде по дорожной безопасности

Общество, 15:51 30 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные жители Тюменской области участвуют во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги". Она проходит на образовательной платформе Учи.ру и продлится до 15 октября, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Олимпиада позволяет проверить и повысить дорожную грамотность школьникам 1-9 классов. В Госавтоинспекции уверены, что участие тюменских школьников в олимпиаде позволит снизить дорожную аварийность с участием детей на дорогах региона.

В 2022 году в данном проекте приняли участие более 30 тысяч школьников из Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области , детская безопасность , олимпиада

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