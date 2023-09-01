Юным тюменцам предлагают присоединиться к олимпиаде по дорожной безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные жители Тюменской области участвуют во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги". Она проходит на образовательной платформе Учи.ру и продлится до 15 октября, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Олимпиада позволяет проверить и повысить дорожную грамотность школьникам 1-9 классов. В Госавтоинспекции уверены, что участие тюменских школьников в олимпиаде позволит снизить дорожную аварийность с участием детей на дорогах региона.

В 2022 году в данном проекте приняли участие более 30 тысяч школьников из Тюменской области.