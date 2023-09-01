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В деревне Полуянова Тобольского района подключили к газу первый дом

Общество, 18:35 29 сентября 2023

пресс-служба "Газпром газораспределение Север" | Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Север"

Первый дом подключили к построенным газовым сетям в д. Полуянова Тобольского района. В рамках догазификации здесь проложили почти 7 км газовых сетей и 129 подводов к домам.

Догазификация охватила 86 населенных пунктов в Тюменской области, рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Он также напомнил, что в регионе поддержку по подключению к газоснабжению могут получить 48 льготных категорий граждан. Это и ветераны труда, многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции, а также другие категории. Субсидию в размере 130 тыс. рублей можно потратить на строительство подводящих сетей и приобретение внутридомового газового оборудования.

"В прошлом году такой поддержкой воспользовались 1 200 домовладельцев, а в текущем - около двух тысяч заявителей. Чтобы воспользоваться поддержкой, нужно обратиться в местную администрацию и заранее подать заявку на технологическое присоединение", - подчеркнул Семён Тегенцев.

Хозяйка первого дома, в который пришел газ – Наталья Печеркина, ветеран труда. Женщина несколько десятилетий трудилась в колхозе "Победа" в Тобольском районе. Теперь ее дом оснащен современным газовым оборудованием, региональная субсидия покрыла практически все затраты на газификацию.

"Это долгожданное событие. Когда запустили программу догазификации Полуяновского сельского поселения, я и глава администрации побывали на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором. Были вопросы о льготах и о подключении. После к нам приехала подрядная организация и все смонтировала. Раньше мы использовали электроотопление. Было дороговато", - сказала домовладельца.

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Газовики провели для Натальи Печеркиной обязательный инструктаж по безопасному использованию газа, напомнили, что техническое обслуживание газового оборудования должно проходить ежегодно.

Региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Борис Хачатуров рассказал, что в Тобольском районе с 2019 года газифицировали семь населенных пунктов. В планах газификация ещё 13 деревень.

"Деревня Полуянова газифицируется впервые. Мы также сможем подключить к газу ФАП, школу, администрацию сельского поселения и другие социальные объекты", - рассказал Борис Хачатуров.

Для прокладки газопроводов используют метод горизонтально-наклонного бурения. Это ускоряет прокладку труб и не нарушает благоустройство. Таким способом в деревню проложили 7 км газовых сетей.

Кроме того, специалисты компании "Газпром межрегионгаз Север" рассказали ученикам полуяновской школы о безопасном использовании газового оборудования. Также школьники отработали порядок действий при утечке газа. Среди главных правил, как действовать при обнаружении запаха газа - перекрыть газовый кран, открыть окно для проветривания, покинуть помещение и вызвать газовую службу по телефону 04, с мобильного 040 - ребята составили плакат. Каждому в завершении вручили диплом газового агента.

Оксана Корнеенкова

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# Газпром межрегионгаз Север , догазификация , Тобольский район

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