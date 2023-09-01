В деревне Полуянова Тобольского района подключили к газу первый дом

| Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Север" | Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Север"

Первый дом подключили к построенным газовым сетям в д. Полуянова Тобольского района. В рамках догазификации здесь проложили почти 7 км газовых сетей и 129 подводов к домам.

Догазификация охватила 86 населенных пунктов в Тюменской области, рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Он также напомнил, что в регионе поддержку по подключению к газоснабжению могут получить 48 льготных категорий граждан. Это и ветераны труда, многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции, а также другие категории. Субсидию в размере 130 тыс. рублей можно потратить на строительство подводящих сетей и приобретение внутридомового газового оборудования.

"В прошлом году такой поддержкой воспользовались 1 200 домовладельцев, а в текущем - около двух тысяч заявителей. Чтобы воспользоваться поддержкой, нужно обратиться в местную администрацию и заранее подать заявку на технологическое присоединение", - подчеркнул Семён Тегенцев.

Хозяйка первого дома, в который пришел газ – Наталья Печеркина, ветеран труда. Женщина несколько десятилетий трудилась в колхозе "Победа" в Тобольском районе. Теперь ее дом оснащен современным газовым оборудованием, региональная субсидия покрыла практически все затраты на газификацию.

"Это долгожданное событие. Когда запустили программу догазификации Полуяновского сельского поселения, я и глава администрации побывали на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором. Были вопросы о льготах и о подключении. После к нам приехала подрядная организация и все смонтировала. Раньше мы использовали электроотопление. Было дороговато", - сказала домовладельца.

Газовики провели для Натальи Печеркиной обязательный инструктаж по безопасному использованию газа, напомнили, что техническое обслуживание газового оборудования должно проходить ежегодно.

Региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Борис Хачатуров рассказал, что в Тобольском районе с 2019 года газифицировали семь населенных пунктов. В планах газификация ещё 13 деревень.

"Деревня Полуянова газифицируется впервые. Мы также сможем подключить к газу ФАП, школу, администрацию сельского поселения и другие социальные объекты", - рассказал Борис Хачатуров.

Для прокладки газопроводов используют метод горизонтально-наклонного бурения. Это ускоряет прокладку труб и не нарушает благоустройство. Таким способом в деревню проложили 7 км газовых сетей.

Кроме того, специалисты компании "Газпром межрегионгаз Север" рассказали ученикам полуяновской школы о безопасном использовании газового оборудования. Также школьники отработали порядок действий при утечке газа. Среди главных правил, как действовать при обнаружении запаха газа - перекрыть газовый кран, открыть окно для проветривания, покинуть помещение и вызвать газовую службу по телефону 04, с мобильного 040 - ребята составили плакат. Каждому в завершении вручили диплом газового агента.

Оксана Корнеенкова