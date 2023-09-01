29 проектов представили участники на грант Росмолодежи в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29 проектов представили участники на грантовый конкурс Росмолодежи, который прошел в рамках фестиваля "Паблик-арт выходные" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 30 сентября. Из них две инициативы защищали ребята из ЯНАО, по одному из ЛНР и Томской области.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" эксперт Росмолодежь. Гранты, руководитель управления по развитию Уральского федерального округа российского общества "Знание" Иван Попп, большинство участников показали хорошо проработанные заявки.

"Есть интересные проекты, например, документальный фильм или картины на остановках в Заводоуковске. Особо хотелось бы отметить, что в этом году организаторы сделали ставку на муниципалитеты, то есть не только заявки из Тюмени, а есть Ишим, Заводоуковск и другие города. Да, конкурс всероссийский, но в то же время ставку местные ребята сделали на проекты, которые будут реализованы и масштабированы именно в муниципалитетах региона. Считаю, это важный тренд. Мы с помощью Росмолодежи должны доходить до тех целевых групп, которые живут в отдаленных территориях, а не только в центральных городах нашей столицы", — подчеркнул он.

Жюри в количестве трех человек оценивало участников по 10 критериям. От актуальности и до софинансирования и реалистичности бюджета. Важно, чтобы выступающий обосновал и доказал проблематику, социальную значимость проекта, учел все сметные составляющие. В каждом критерии можно было получить от 1 до 10 баллов.

"То есть тут целый взвешенный комплекс. У каждого эксперта, который здесь сегодня работает, есть грантовый опыт. И, в том числе, на таких защитах мы можем поддержать ребят, они здесь находят партнёров. Вот я ищу проекты, которые может поддержать "Знание" за счет лекторской работы. Я их спрашивал, о том, какой им нужен эксперт, как мы можем помочь. В этом плане Росмолодежь и российское общество хорошо взаимодействует благодаря таким площадкам", — добавил Иван Попп.

Влада Гребнева работает в мультицентре "Моя территория". 30 сентября она представила экспертам проект своей команды в коллаборации с "Конторой пароходства" под названием "Наследили". Ребята хотят создать многостраничный сайт, где в видео, подкастах и лонгридах будет рассказываться о молодых лидерах Тюменской области, включая жителей ХМАО-Югры и ЯНАО. Онлайн-журнал команда планирует наполнять сама, выезжая на съемки по региону. Запрашиваемая сумма на реализацию идеи - около 700 тыс. рублей.

"Проект нужен для того, чтобы на федеральном уровне поняли, что в области и на севере ребята очень движовые. Думаю, защита прошла хорошо, эксперты приветливые. Исходя из вопросов было полезно понять, что можно было бы доработать. Ощущения в целом нормальные, немного волновалась, но я думаю это просто потому, что давно не выступала. В целом никаких трудностей не было, так как у нас перед этим еще проходил мастер-класс по защите", - поделилась участница.

Итоги грантового грантового конкурса подведут на закрытии фестиваля 1 октября в 14 часов.

Виктория Макарова