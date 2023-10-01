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В школы Тюменской области требуются 225 педагогов-организаторов

Общество, 14:48 01 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

225 педагогов-организаторов требуются в школы Тюменской области. Учреждения также готовы принять на работу 120 учителей по русскому и 93 по иностранному языкам, 89 педагогов допобразования.

А в целом, в образовательной сфере региона открыто 3 тыс. 710 вакансий. Преподаватели требуются в колледжи и техникумы, вузы и детские сады.

По вопросам профобучения и трудоустройства можно обратиться в кадровый центр "Работа России" в Тюмени на ул. Республики, 204в, корп. 3, пишет Вслух.ру.

Многоканальный телефон: (3452) 27-36-05.

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# вакансии , занятость населения , трудоустройство , школы

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