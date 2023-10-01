Центру "Аванпост" Тюменской области исполнилось 30 лет

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

30 лет исполнилось региональному центру допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". С круглой датой организацию поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Спасибо создателям, ветеранам организации, командирам и всем сотрудникам центра за воспитание настоящих патриотов своей страны!", - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что за прошедшие годы подготовку в центре прошли тысячи ребят. В дальнейшем военную службу выбрал каждый второй выпускник. Многие связали свою судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации.