Участники и победители "Романсиады" дали большой концерт в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт участников и победителей Западно-Сибирского тура Международного конкурса исполнителей русского романса "Романсиада" состоялся в ДК "Нефтяник" в Тюмени 1 октября.

"Романс — не только самый привлекательный, сердечный и демократичный, но и самый стойкий жанр музыки. Ежегодно в течение более чем полугода проходит конкурс молодых исполнителей русского романса, переходя плавно в детскую "Романсиаду", взрослую, авторскую, даже в конкурс офицерского романса. И так весь год", — отметила заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств, художественный руководитель конкурса Галина Преображенская.

Она добавила, что любители романса всегда получали поддержку, несмотря на трудности, и отметила роль Тюмени в этом. Так, Донецкая "Романсиада" прекратилась, ее подхватила южная — в Ростове-на-Дону. "Что касается европейской "Романсиады", Гамбург на время ушел в подполье, а тут плечо подставила Тюмень. "Романсиане" — это особая порода людей, они никогда не прекратят свой творческий путь. Первым, кто протянул руку из Тюмени к нам, в Москву, — лауреат "Романсиады-2007" Александр Федотов, затем Наталья Семешко, ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Омельченко", —добавила Галина Преображенская.

Лауреат Гран-при первого Западно-Сибирского тура "Романсиады" и лауреат московского международного конкурса 2022 года Дарья Иванова вышла на сцену с песней "Ах, эти черные глаза".

"Ах, эти черные глаза" — яркая и страстная песня. У нее особая история. Композитор, написавший композицию, посвятил ее девушке, в которую был влюблен. Но у них отношения не сложились. Не сразу стало известно, что этот романс написал Оскар Строк. Его авторство установили немного позже. Его сын сообщил о том, что знаменитое танго написал его отец", — поделилась исполнительница романсов с корреспондентом информагентства "Тюменская линия", которое второй год является информационным спонсором мероприятия.

Благодаря победе в первом Западно-Сибирском туре "Романсиады" в феврале 2023 года Дарья Иванова выступила на Международном дне русского романса в Кремле — на одной сцене со звездами Ириной Крутовой, Эмилем Кадыровым. "Чувствуешь себя на ступеньку выше, когда выходишь с такими артистами. Публика уже узнает, подходит. Этим летом у нас были гастроли в усадьбе "Остафьево", — добавила исполнительница.

Знакомство Дарьи Ивановой с русским романсом началось с творчества Ирины Крутовой. Девушка знакома с ней, они даже пели вместе на сцене Тюменской филармонии и в Москве. Дарья Иванова говорит, что классическое искусство ей никогда не надоест. Музыкальные коллаборации возможны, но только в рамках классического академического искусства, считает исполнительница.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин