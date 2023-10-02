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В России выделили 10 млрд рублей на возобновление выдачи кредитов агропредприятиям

Экономика, 15:43 02 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 млрд рублей на льготные кредиты агропредприятиям выделили в России. Это один из главных инструментов поддержки сельхозсектора. Средства выделяются под 5 % годов на производство и переработку продукции, сообщает правительство РФ.

Решение связано с тем, что во втором полугодии 2023 года Банк России поднял ключевую ставку, в результате чего выдача этих займов была приостановлена.

"Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия и сохранить для наших граждан широкий выбор качественных отечественных продуктов", – подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отметим, в конце сентября на эти цели направили 45 млрд рублей.

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# АПК , господдержка , кредиты , сельхозпродукция

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