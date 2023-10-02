Пятница 13-е: премьера спектакля "Мастер и Маргарита" 18+ пройдет в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на первый спектакль для взрослых "Мастер и Маргарита". Премьера постановки по мотивам легендарного романа Михаила Булгакова состоится на сцене Тюменского театра кукол в пятницу 13 октября. Ожидается аншлаг, все билеты уже раскуплены.

Об этом корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" узнал на пресс-конференции, которая прошла в преддверии долгожданной премьеры.

Вообще встреча театралов и журналистов, которая длилась около часа, пролетела незаметно, настолько интересен был рассказ о постановке директора Тюменского театра кукол Роман Явныча, режиссера-постановщика Натальи Явныч и исполнителей главных ролей Мастера и Маргариты – Александра и Анны Ганичевых, Воланда – Юрия Лободенко.

Для затравки сообщили, что заявленный как участник пресс-конференции кот Бегемот, сбежал с репетиции, его ищут специально обученные люди.

"Предполагаем, что он облюбовал ближайшую рюмочную. Надеемся, вернется, и у вас будет возможность пообщаться с ним лично", - пошутил руководитель театра. Забегая вперед, добавим, что Бегемот появился, неожиданно и с примусом. И очень живо комментировал вопросы и ответы присутствующих.

| Фото: kukli.kto72.ru | Фото: kukli.kto72.ru

Уверенность в том, что постановка покорит не только тюменскую публику, но станет желанным гостем на площадках других городов, выразила генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина.

"Спрашивают – почему не в драматическом театре, почему в театре кукол. Потому что свет, невероятные костюмы, маски и живой план – все это в комплексе дает невероятный эффект восприятия того, что мы с вами видим на сцене. "Мастер и Маргарита" – прорыв в репертуаре, который даст новый толчок к развитию коллектива, театра, и нашего театрально-концертного объединения", - считает директор ТКТО.

По словам Натальи Явныч, в спектакле не будет кукол, только маски и живой план. Для постановки их создано 50, а костюмов – 100. Перевоплощаться сразу в нескольких героев будут 14 актеров.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Иешуа и Мастера играет один человек, так же как Пилата и Воланда, будем считать это некоей реинкарнацией, потому что Пилат проходит путь Воланда в следующем воплощении, а Иешуа – Мастера. Сама же постановка, прежде всего – история предательства, предательства самого себя. Рассказ о Москве времен большого террора как о городе адского маскарада, где люди выживали, как могли. О любви и сохранении своей природы", - поделилась режиссер-постановщик спектакля Наталья Явныч.

Не будем раскрывать все секреты, но организаторы рекомендовали освежить в памяти великое произведение Михаила Булгакова перед спектаклем. Но пообещали, что постановка будет понятна и тем, кто еще не читал роман.

На вопрос о том, будут ли в спектакле откровенные сцены, режиссер ответила, что все будет деликатно и художественно, а Юрий Лободенко от лица Воланда добавил: "Бал состоится в любом случае, но пройдет он для каждого по-разному".

Возрастное ограничение: 18+.

Инна Кондрашкина