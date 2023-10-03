Около 1,5 тыс. пациенток прошли обследование на новом маммографе в тюменской поликлинике

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый цифровой аппарат маммографии появился в городской поликлинике № 17 в Тюмени. За время работы около 1,5 тыс. женщин прошли обследование на аппарате, у 30 было выявлено подозрение на злокачественное новообразование молочной железы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

"Маммография – это скрининговый метод исследования, в том числе. Даже если нет никаких показаний, назначений от врача, но вам больше 40 лет - нужно проходить это обследование один раз в 2 года. А по назначению медработника – тем более", - сказала заведующая отделением профилактики поликлиники № 17 Любовь Путрова.

Новый аппарат обеспечивает меньшую лучевую нагрузку при высоком качестве снимков. Данные сохраняются в электронном виде, что сокращает время для обработки и описания снимков.