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Около 1,5 тыс. пациенток прошли обследование на новом маммографе в тюменской поликлинике

Общество, 18:10 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый цифровой аппарат маммографии появился в городской поликлинике № 17 в Тюмени. За время работы около 1,5 тыс. женщин прошли обследование на аппарате, у 30 было выявлено подозрение на злокачественное новообразование молочной железы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

"Маммография – это скрининговый метод исследования, в том числе. Даже если нет никаких показаний, назначений от врача, но вам больше 40 лет - нужно проходить это обследование один раз в 2 года. А по назначению медработника – тем более", - сказала заведующая отделением профилактики поликлиники № 17 Любовь Путрова.

Новый аппарат обеспечивает меньшую лучевую нагрузку при высоком качестве снимков. Данные сохраняются в электронном виде, что сокращает время для обработки и описания снимков.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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# маммография

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