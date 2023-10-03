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Аварийный водовод заменили в районе ул. Пермякова в Тюмени

Общество, 17:48 03 октября 2023

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Аварийный внутриквартальный водовод заменили в районе ул. Пермякова в Тюмени. Ремонт был необходим из-за высокого коррозийного износа старой сети. Об аварийности трубы на вводе в дом в водоканал сообщил руководитель управляющей компании, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"Мы аккуратно выкопали котлован и рядом со старой трубой проложили новую, из современных полимеров. На время сквозное движение вдоль дома было ограничено. Мы благодарны жителям за доброжелательность и терпение. Люди понимают, что временные неудобства нужно перетерпеть для общего блага", - сказал мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Евгений Евсеев.

Работы проводились без ограничения водоснабжения, поэтому специалисты трудились только днем, чтобы не доставлять жителям дополнительных неудобств. Новый водовод не подвержен коррозии, а значит защитит воду от вторичного загрязнения.

Отметим, сейчас ведется восстановление благоустройства двора. Котлован засыпали и утрамбовали. Устанавливаются на место бордюры. До конца недели завершится асфальтирование территории.

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# ремонт , Тюмень Водоканал

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