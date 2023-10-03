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В Тобольском районе браконьеры убили двух косуль

Происшествия, 18:21 03 октября 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Две туши сибирских косуль с огнестрельными ранениями обнаружили инспекторы в охотугодьях Тобольского района. Браконьеров разыскивают, ведется доследственная проверка, сообщает Госохотепартамент Тюменской области.

В Ишимском, Нижнетавдинском и Омутинском районах люди вышли на охоту без разрешительных документов. а в Исетском – инспекторы зафиксировали следы от шин транспорта в заказнике регионального значения "Рафайловский".

Все за последнюю неделю сентября выявили восемь нарушений правил охоты и один факт браконьерства.

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# браконьеры , Госохотдепартамент , охотники

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