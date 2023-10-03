В Тобольском районе браконьеры убили двух косуль
Происшествия, 18:21 03 октября 2023
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
Две туши сибирских косуль с огнестрельными ранениями обнаружили инспекторы в охотугодьях Тобольского района. Браконьеров разыскивают, ведется доследственная проверка, сообщает Госохотепартамент Тюменской области.
В Ишимском, Нижнетавдинском и Омутинском районах люди вышли на охоту без разрешительных документов. а в Исетском – инспекторы зафиксировали следы от шин транспорта в заказнике регионального значения "Рафайловский".
Все за последнюю неделю сентября выявили восемь нарушений правил охоты и один факт браконьерства.