В Тобольском районе браконьеры убили двух косуль

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Две туши сибирских косуль с огнестрельными ранениями обнаружили инспекторы в охотугодьях Тобольского района. Браконьеров разыскивают, ведется доследственная проверка, сообщает Госохотепартамент Тюменской области.

В Ишимском, Нижнетавдинском и Омутинском районах люди вышли на охоту без разрешительных документов. а в Исетском – инспекторы зафиксировали следы от шин транспорта в заказнике регионального значения "Рафайловский".

Все за последнюю неделю сентября выявили восемь нарушений правил охоты и один факт браконьерства.