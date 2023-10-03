6 800 человек и 770 единиц техники задействовали на штабной тренировке в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Более 6 тыс. 800 человек и 770 единиц техники задействовали на учениях в Тюменской области в рамках Всероссийской штабной тренировки. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Наиболее масштабные мероприятия состоялись на объектах энергетики и жизнеобеспечения в Тюмени и Тобольске. От главного управления МЧС России по Тюменской области было задействовано свыше 1 тыс. 700 человек личного состава и 29 единиц техники.