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6 800 человек и 770 единиц техники задействовали на штабной тренировке в Тюменской области

Общество, 20:36 03 октября 2023

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Более 6 тыс. 800 человек и 770 единиц техники задействовали на учениях в Тюменской области в рамках Всероссийской штабной тренировки. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Наиболее масштабные мероприятия состоялись на объектах энергетики и жизнеобеспечения в Тюмени и Тобольске. От главного управления МЧС России по Тюменской области было задействовано свыше 1 тыс. 700 человек личного состава и 29 единиц техники.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , штабная тренировка

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