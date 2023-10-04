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В парке культуры и отдыха Аромашево пешеходную зону выложили брусчаткой

Экономика, 14:25 04 октября 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Брусчаткой выложили пешеходную зону в будущем парке культуры и отдыха Аромашево. Строители подготовили бетонные основания для уличной сцены, фонтана и спортивного оборудования. Установили аттракционы, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Благоустройство парка позволит организовывать культурный досуг для 6,5 тыс. жителей села. На этой общественной территории планируют проводить районные мероприятия.

По данным на октябрь, техническая готовность объекта составляет 65 %. Завершится благоустройство в текущем году.

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# Аромашево , благоустройство , парки

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