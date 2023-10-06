Молодые ишимцы получат навыки создания контента

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Прием заявок на интерактивно-образовательную программу "МедиаЛаб" стартовал в Ишиме. Он продлится до 12 октября.

Участники научатся креативной фото- и видеосъемке, поработают над текстами и речью, а также попробуют создать собственные медиапродукты. Самые активные смогут пройти стажировку в профильных медиа организациях.

Принять участие могут школьники старших классов и студенты средних специальных и высших учебных заведений Ишима. 14 октября на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) в 15 часов состоится запуск проекта. Участники пройдут квиз о Тюменской области и посетят лекцию о трендах в медиасфере. Затем ишимцы поделятся на команды, где определят лидеров, распределят задачи и узнают о региональном опыте в медиаиндустрии.

15 октября в 16 часов участники поработают в командах и определят темы итоговых медиапродуктов. 17 октября в 15 часов начнется мастер-класс "Создавай", где ребята научатся снимать короткие ролики и клипы, освоят способы креативного мышления и генерации для создания медиапродуктов. 19 октября в 15 часов стартует мастер-класс "Снимай", где молодежь узнает, как настраивать камеру для разных условий фотосъемки, снимать одиночные и групповые портреты, проводить предметную и интерьерную съемку, а также получит базовые знания по работе в фоторедакторе.

24 октября в 15 часов откроется мастер-класс "Пиши", на котором участники проекта научатся самостоятельно писать, редактировать и разрабатывать текстовые материалы, отличать пресс-релиз от статьи, подбирать информационные запросы, составлять редакционные планы и анализировать контент. 26 октября в 15 часов начнется мастер-класс "Говори", где молодые люди научатся грамотной речи, поработают над дикцией и голосом, текстом для выступления, речевой импровизацией, а также научатся работе со сложным зрителем.

За посещение мастер-классов и выполнение дополнительных заданий в Telegram участники получат МТкоины, сумма которых будет отображаться в общей рейтинговой таблице.

27 октября в 18 часов стартует предзащита итоговых продуктов. Команды участников из Ишима и Тобольска презентуют друг другу свои медиаработы в формате онлайн-батла, а также зададут вопросы и получат обратную связь по доработке материала. 28 октября в 15 часов начнется презентация итоговых продуктов командами перед экспертами. Участники получат обратную связь и пройдут зрительское голосование, по итогам которого определят команду-победителя. Также выделят пятерых, кто получат подарочные сертификаты от партнеров проекта за накопление наибольшего количества МТкоинов за время участия в проекте. Кроме того, кураторы выберут пять участников, которые отправятся на стажировки. Все участники получат в подарок фирменный мерч от проекта.

Команда мультицентра "Моя территория" всегда помогает молодежи повышать уровень медиаграмотности. Благодаря участию в программе "МедиаЛаб" молодые люди Ишима смогут развить творческие способности и навыки работы с медиаинструментами. А некоторые участники станут частью кадрового резерва для развития студенческих СМИ и молодежных медиа в регионе", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Татьяна Зубрилина.