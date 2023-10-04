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В Тюмени стартовала регистрация на программу для родителей "Мама, я плачу, потому что…"

Общество, 15:31 04 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на просветительскую программу для родителей "Мама, я плачу, потому что…" продлится в Тюмени до 14 октября включительно. На проекте тюменцев научат правильно реагировать на детские истерики, сообщают организаторы.

Подать заявки могут родители, учителя школ, воспитатели ДОУ и иные специалисты в возрасте 18-35 лет, работающие с детьми дошкольного и школьного возраста. В одном образовательном дне смогут поучаствовать не более 50 человек.

Программа рассчитана на пять дней. Она состоит из лекционной части, практических заданий и открытого диалога с экспертами. С участниками будут работать приглашенные эксперты: врач-педиатр, педагог-психолог, детский психолог, логопед и другие. Образовательные лекции пройдут в течение октября-ноября.

Заявки принимают по ссылке. Подробную информацию можно найти в группе во ВКонтакте.

Напомним, на реализацию проекта тюменка Бахыт Яшкина выиграла 150 тыс. рублей на грантовом конкурсе от Росмолодежи на форуме "Утро-2023".

Возрастное ограничение: 18+.

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# грант , дети , психологи , родители

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