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Хотя бы раз меняли коллектив из-за токсичной атмосферы 52 % жителей Тюмени

Общество, 15:42 04 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 52 % тюменцев хотя бы раз меняли коллектив из-за токсичной атмосферы. В числе причин 47 % указали, что их заставляли выполнять задачи за других специалистов, а 25 % чувствовали себя виноватыми за то, что своевременно уходили с работы. Еще 21 % сменили компанию, поскольку в прежней их подталкивали к сомнениям в собственной профпригодности. Такие данные опроса приводят группы "Ренессанс страхование" и "Зарплата.ру".

Из-за переживаний у подавляющего большинства тюменцев появились проблемы со здоровьем. При этом 39 % респондентов считают, что их бы удержала возможность взять дополнительный медицинский отпуск - только так они смогут настроить внутреннее равновесие и не переживать по пустякам.

Управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхование" Юлия Галаничева отметила, что с начала года российские работодатели приобрели на 11 % полисов добровольного медстрахования с франшизой больше, чем годом ранее. Франшиза - это определенный лимит на оказание медицинских услуг, ниже лимита затраты приходятся на клиента, выше – на страхователя.

"Такой формат становится популярнее, так как компании хотят повысить лояльность сотрудников и снизить текучку кадров. Средняя стоимость полиса на одного сотрудника составляет до 25 тысяч рублей. Интересно, что в классические программы медицинского страхования 80 процентов работодателей все чаще стараются включить услугу по чекапу ментального и физического здоровья работника", — подчеркнула руководитель.

Отметим, что в опросе участвовали 2 тыс. 330 респондентов в возрасте от 18 лет, которые живут в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

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# карьера , опрос , трудовые коллективы

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