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На дорогах Тюменской области видеокамеры зафиксировали 800 тысяч нарушений

Общество, 20:44 04 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

800 тыс. нарушений зафиксировали видеокамеры на дорогах Тюменской области с начала года. Наибольшая доля – это превышение скорости жителями региона и транзитными водителями на федеральных трассах. Камеры выявили 745 таких фактов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Еще 15 тысяч тюменцев получили штрафы за проезд по полосе движения, предназначенной для общественного транспорта. 237 раз водители не пропустили пешеходов на пешеходных переходах.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Камеры на дорогах помогают автоинспекторам снижать аварийность. Именно поэтому в Тюменской области принято решение увеличить число таких электронных автоинспекторов на федеральных трассах, уточнили в Госавтоинспекции.

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# видеорегистраторы , ГИБДД Тюменской области

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