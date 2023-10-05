На встрече Родительского факультета тюменцам расскажут, как выбирать будущее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родителей школьников и студентов приглашают на встречу Родительского факультета, которая пройдет в Международной школе Heritage в Тюмени 7 октября. Участников ждут лекции, дискуссии и разборы кейсов на тему "Как выбирать будущее. Путь к своему делу". Для участия необходима регистрация, сообщают организаторы.

"Когда мы задумывали Родительский факультет, мы хотели организовать площадку для открытого диалога экспертов, детей, родителей. Многим взрослым кажется странным учиться у детей. Но когда создается ситуация, в которой дети могут говорить свободно, все участники разговора делают множество открытий", – сказала специалист частной школы Heritage International School Яна Смагина.

Встреча состоится 7 октября в 11 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского 30, корпус 5.