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Линогравюры и "светлячков" к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады создадут школьники в Ишиме

Общество, 17:03 08 октября 2023

художественная школа г. Ишим | Фото: художественная школа г. Ишим

Около 800 человек станут участниками художественного практикума "По следам летописи мужества" в Ишиме. Грантовый проект поможет учащимся больше узнать о героической истории России периода блокады Ленинграда через создание творческих работ в различных техниках печатной графики.

"Практикум включает в себя несколько этапов. Сначала для погружения в тему дети познакомятся с творчеством художников – очевидцев блокады, узнают о боевом пути стрелковых дивизий, сформированных в Ишиме, услышат рассказы о том, что происходило не только во взятом в кольцо Ленинграде, но и на родной Ишимской земле. Поймут, как повлияла эвакуация людей и предприятий из северной столицы в Тюменскую область на ее развитие", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской художественной школы Ишима, автор проекта Наталья Ромахина.

художественная школа г. Ишим | Фото: художественная школа г. Ишим

По словам педагога, для учащихся ДХШ и школы искусств специалисты проведут углубленные мастер-классы. Там дети попробуют создать тематические линогравюры, открытки и даже блокадных "светлячков". Это специальные, светящиеся в темноте небольшие значки, которые прикреплялись к одежде и помогали жителям блокадного Ленинграда передвигаться по темному городу, не сталкиваясь друг с другом. Они не были заметны с воздуха и не привлекали внимание вражеской авиации.

После того, как дети набьют руку, они вместе с педагогами начнут выезжать с мастер-классами к сверстникам в учреждения допобразования и социальные центры Ишима.

художественная школа г. Ишим | Фото: художественная школа г. Ишим

"Это позволит не только подтолкнуть ребят к самостоятельному изучению истории, но и на практике познакомит с техникой графической печати. Дети и подростки освоят первоначальные навыки создания полиграфической продукции и воплотят в своих творческих работах образы мужества и героической истории страны для участия в городском конкурсе", - пояснила Наталья Ромахина.

Итогом реализации проекта станет выставка лучших творческих работ в преддверии Дня Победы. Ее смогут посетить все желающие.

Напомним, это один из четырех ишимских проектов, которые победили в специальном конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Он получил поддержку в размере 375 тыс. 464 руб. Всего на конкурс поступило 66 заявок от Тюменской области, шесть - вошли в число лучших.

Инна Кондрашкина

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# блокада Ленинграда , День Победы , Ишим , патриотическое воспитание , фонд президентских грантов

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