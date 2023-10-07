Казахи, армяне, немцы, русские соберутся на большой фестиваль в Ишиме

| Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой | Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой

2 тыс. 500 жителей Ишима более чем 30 национальностей станут участниками цикла просветительских мероприятий "Навстречу друг другу". Проект победил в специальном конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив 2023 года.

| Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой | Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой

"С февраля до июня следующего года будем строить межнациональный культурный диалог через знакомство с материальным и духовным наследием разных народов: праздники, конкурсы, мастер-классы, практикумы. Все закончится большим фестивалем", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта АНО " Национальное братство", специалист-практик по межнациональным отношениям Анжелика Талалаева.

| Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой | Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой

По ее словам, в День России развернется большая площадка "Национальный колорит" с уголками народного быта, мастер-классами, национальными играми и самодеятельными номерами. Это позволит людям всей национальной палитры Ишима показать свои традиции и культуру, а также ближе узнать друг друга.

За время проекта пройдет несколько крупных событий. К примеру, этноквиз "Народы России" для участников этноклуба по межкультурному взаимодействию "Территория Добра". Кстати, клуб является единственным в регионе семейным объединением по межэтническому общению.

| Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой | Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой

Казахский праздник "Наурыз" состоится с соблюдением всех традиций и обрядов. Его проведение поможет объединить людей из разных этнических групп. У экспертов проекта наработана успешная практика проведения подобных мероприятий.

Также организаторы проведут конкурс для поиска талантливых мастеров и семейных династий, занимающихся прикладным творчеством своего народа.

| Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой | Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой

Посмотреть фильмы с национальной тематикой смогут посетители кинолектория. После просмотра участники смогут обсудить острые темы и проблематику, заявленную в картинах.

"В Ишиме живут более 30 национальностей, все разные по культуре, религии, языку, образу жизни. Наш проект поможет юным казахам, армянам, русским и другим не только осознать принадлежность к одной из них, но и научит принимать себя и своих сверстников как единый народ одной большой многонациональной страны – России", - подытожила Анжелика Талалаева.

| Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой | Фото: предоставлено Анжеликой Талалаевой

Напомним, от Тюменской области на специальный конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив 2023 года поступило 66 заявок, победили шесть, четыре – из Ишима. Проект "Навстречу друг другу" стал обладателем гранта в размере 495 тыс. 810 руб.

Инна Кондрашкина