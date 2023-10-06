Безработного иностранца задержали в Тюмени за покупки по чужой карте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты задержали полицейские в Тюмени. Ущерб, причиненный пострадавшей местной жительнице, составил 6 тыс. 500 рублей.

Правоохранители установили, что тюменка обронила карту во дворе жилого дома. Безработный гражданин страны ближнего зарубежья взял ее и направился в магазины за покупками.

Полицейские установили злоумышленника, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".