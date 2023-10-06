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Директора тюменской УК оштрафовали на 100 тыс. рублей за кирпичи, вывалившиеся из стены

Происшествия, 16:49 06 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей штрафа заплатит директор управляющей компании "Монолит" из Тюмени. Причиной стало повреждение – отсутствие кирпичей в кладке наружных стен одной из квартир дом № 20 на ул. Игримской, сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

Это является нарушением лицензионных требований к предпринимательской деятельности, которая связана управлением многоквартирными домами.

За это же оштрафован на 50 тыс. рублей еще один руководитель УК - "Уютный дворик". Организация допускала нарушения при обслуживании и содержанию общего имущества собственников доме № 14 на ул. Малышева.

Отметим, по данным ведомства в Тюменской области в сентябре количество управляющих компаний увеличилось до 308. Три новых получили лицензии. Жители пяти домов в Тюмени, Ишиме и Тобольске поменяли обслуживающие организации.

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# лицензия , нарушение , управляющие компании , штраф

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