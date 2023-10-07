Тюменские студенты ликвидировали последствия пожара и ДТП в "Ребячьей республике"

Командно-штабные учения проходят на I Студенческом слете "Территория безопасности" в тюменском детском центре "Ребячья республика" 7 октября. Это итоговое событие, где 60 участников отрабатывают навыки, полученные за три дня.

Учения начались со взрыва, который устроили пиротехники за пределами лагеря, и пожарной тревоги. После этого добровольцы отправились собирать точку штаба. Здесь одна из групп будет контролировать работу всех человек и передавать поступившую информацию в условный центр управления кризисными ситуациями.

"Ребята разбились на несколько групп – рабочую, группу, которая ее сменяет в случае вызова на ЧС, и группа отдыха. Они будут работать по кругу на протяжении всего дня, сменяясь через 2-3 часа", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь слета Лилия Крамер.

Студентам предстоит ликвидировать последствия пожара, разобрать завалы. Эвакуировать пострадавшего из ДТП, оказать ему первую медицинскую помощь. Результаты учений, где разберут ошибки, станут известны примерно в 20 часов.

По итогу программы ребят, старше 18 лет, аттестованных и имеющих право работать в зоне ЧС, начнут привлекать для спасательных работ в реальных условиях.

Напомним, с 4 октября для студентов прошли образовательные сессии и практика, где они изучили технику управления беспилотных летательных аппаратов, механику процесса горения и тактику пожаротушения и многое другое.

Второкурснице колледжа экономики и права Софии Куроедовой особенно понравилось практическое задание по поиску предмета в лабиринте. Четыре человека в газодымозащитном противогазе должны были вместе найти ценность, которую положил их куратор, и не заблудиться.

"Получила множество эмоций. Было очень страшно, я боялась больше всего не найти выход, запутаться. Но в целом мы задание выполнили. Мне вообще здесь понравилось, тем более я состою в военно-патриотическом отряде "Юнармия" уже третий год и мне хотелось на себе испытать, как нужно действовать при чрезвычайной ситуации", - поделилась она.

Доброволец тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, один из организаторов Алина Скворцова отметила, что это первый слет, который проводится в Тюменской области: "Поэтому есть моменты, которые предстоит доработать в организационном плане в следующем году".

В 2024 году планируется сделать слет, где будет разработана профессиональная программа для аттестованных ребят, имеющих право работать в зоне ЧС, и для новобранцев.

Проект "Территория безопасности" выиграл гранты от Росмолодежи и Российского движения детей и молодежи "Движения первых". Общая сумма финансирования составила около 2 млн рублей.

Виктория Макарова