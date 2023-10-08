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Сотрудники ГИБДД помогут тюменцам "засветиться" на дорогах

Общество, 12:55 08 октября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Социальную кампанию #СВЕТимсЯ, направленную на безопасность пешеходов в темное время суток, проводит в Тюменской области Госавтоинспекция. Мероприятие продлится до 25 октября.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят акции и просветительскую работу с пешеходами, объясняют, что использование световозвращающих элементов на одежде делает их более заметными для водителей.

Отдельный призыв направлен к родителям, чтобы они обязательно контролировали использование детьми световозвращающих приспособлений. Сейчас это особенно актуально в связи с уменьшением светового дня.

Автоинспекторы проведут мероприятия на автостанциях, загородных дорогах, объясняя пешеходам, что вне населенных пунктов пешеход обязан применять световозвращающие элементы в темное время.

Если их нет, его привлекут к административной ответственности в идее предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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