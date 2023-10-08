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Тюменские баскетболисты прошли в полуфинал первенства УФО

Спорт, 12:18 08 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выход в межрегиональный полуфинал первенства УФО по баскетболу среди команд юниоров до 17 лет завоевали тюменцы, сообщает городской департамент по спорту.

Первенство проходило в Нижнем Тагиле. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила и Магнитогорска. Честь Тюменской области отстаивали воспитанники СШ "Рубин", учащиеся баскетбольного класса открытого на базе СОШ № 5.

Отметим, что баскетболисты Тюмени и области не выигрывали награды первенства УФО с 2017 года. Теперь им предстоит побороться за награды 19 и 27 октября.

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