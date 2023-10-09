Ученые ТюмГУ обсудят изменение климата в Центральной Азии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученые Тюмгу примут участие в эколого-климатическом международном симпозиуме "Пустынно-оазисная экосистема в условиях изменения климата: проблемы и решения", который пройдет в Бухаре с 11 по 13 октября. Мероприятие организуют при поддержке Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также его регионального управления.

По словам руководителя делегации ТюмГУ, первого проректора вуза Андрея Толстикова, проведение совместного эколого-климатического симпозиума в Бухаре - это очередной шаг в установлении прочных научных и образовательных связей.

"Глобальные изменения особенно остро проявят себя в условиях континентального климата: и Бухара, и Тюмень должны консолидировать свой научный потенциал для ответа на возникающие угрозы", – сказал он.

Отметим, в планах Тюменского госуниверситета расширение меридионального трансекта карбоновых полигонов Евразии от Арктики до пустынь. Этот вопрос, равно как и вопросы укрепления научно-образовательного сотрудничества, подготовки совместных проектов и сетевых образовательных программ с партнерским Бухарским государственным университетом и новым университетом – Green University – будут в повестке встреч в Бухаре на полях симпозиума.