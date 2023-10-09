В Тюмени девушка угнала "Газель", чтобы покататься по ночному городу
Пять лет лишения свободы грозит жительнице Тюмени 2002 года рождения за угон "Газели".
Как сообщает УМВД России по Тюменской области, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали "Газель".
На место выехала следственно-оперативная группа. Ориентировку передали всем комплексным силам полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали девушку 2002 года рождения. В отделе полиции она призналась, что ночью в одном из жилых домов, расположенных по ул. Ленинградской, она заметила припаркованную "Газель". Воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания, подозреваемая решила угнать транспорт, чтобы покататься по ночному городу.
Возбуждено уголовное дел. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.