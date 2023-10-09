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В Тюмени девушка угнала "Газель", чтобы покататься по ночному городу

Происшествия, 13:41 09 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять лет лишения свободы грозит жительнице Тюмени 2002 года рождения за угон "Газели".

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали "Газель".

На место выехала следственно-оперативная группа. Ориентировку передали всем комплексным силам полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали девушку 2002 года рождения. В отделе полиции она призналась, что ночью в одном из жилых домов, расположенных по ул. Ленинградской, она заметила припаркованную "Газель". Воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания, подозреваемая решила угнать транспорт, чтобы покататься по ночному городу.

Возбуждено уголовное дел. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# уголовное дело , угон

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